Многие даже не подозревают: министр объяснил, что защитило Латвию от последствий ударов Украины по России

Министр Мелнис говорит, что многие люди в повседневной жизни не замечают или, точнее, не задумываются о том, что было бы, если бы мы по-прежнему находились в системе БРЭЛЛ. Например, последствия ударов украинцев по российской энергосистеме ощущала бы и Латвия. «Это была бы цепочка, создающая влияние и на нашу энергосистему. Это как домино, и если, к примеру, перегорели бы какие-то устройства, возник бы вопрос: кто это компенсирует? Ну ясно, что компенсаций не было бы никаких. Мы стремились к тому, чтобы наша энергосистема была безопаснее — и мы это достигли».