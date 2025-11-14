Многие даже не подозревают: министр объяснил, что защитило Латвию от последствий ударов Украины по России
В феврале Латвия окончательно отключилась от объединённой энергосистемы БРЭЛЛ. По словам министра Каспара Мелниса, это укрепило энергетическую безопасность страны и избавило от рисков, связанных с российской инфраструктурой, которая сейчас подвергается атакам со стороны Украины.
Означают ли ветропарки и возобновляемая энергия более зеленую и дешевую электроэнергию, или это "новый КОЗ" — ответ на этот вопрос в передаче TV24 "Cena naudai" пытались найти министр климата и энергетики Каспар Мелнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Ивар Зариньш и заместитель председателя совета Sadales tikls Эдис Шайканс.
Обсуждая строительство ветропарков и цены на электричество, участники передачи затронули и вопрос отключения от БРЭЛЛ. Как известно, утром 8 февраля этого года Латвия, Литва и Эстония отключились от объединенной энергосистемы России — так называемого круга БРЭЛЛ — чтобы подключиться к единой европейской энергосети.
Отключение от объединенной энергосистемы России в Виляке (08.02.25)
На линии высокого напряжения в Виляке проводится отключение от объединенной энергосистемы России (BRELL) с целью совместного присоединения с Литвой и ...
Министр Мелнис говорит, что многие люди в повседневной жизни не замечают или, точнее, не задумываются о том, что было бы, если бы мы по-прежнему находились в системе БРЭЛЛ. Например, последствия ударов украинцев по российской энергосистеме ощущала бы и Латвия. «Это была бы цепочка, создающая влияние и на нашу энергосистему. Это как домино, и если, к примеру, перегорели бы какие-то устройства, возник бы вопрос: кто это компенсирует? Ну ясно, что компенсаций не было бы никаких. Мы стремились к тому, чтобы наша энергосистема была безопаснее — и мы это достигли».
Ранее сообщалось, что Балтийские страны успешно отключились от объединенной энергосистемы России и присоединились к единой европейской энергосети. Исторический процесс проходил постепенно 8 и 9 февраля — начавшись с Литвы и завершившись Эстонией.