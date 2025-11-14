Жительница Зиепниеккалнса в панике - подозрительный мужчина пригласил ее 9-летнего сына сесть в микроавтобус
В рижском районе Зиепниеккалнс произошла пугающая ситуация — 9-летний мальчик возвращался из школы, когда был остановлен подозрительным мужчиной в красном микроавтобусе, который предложил подвезти его до дома.
Мать ребенка в передаче «Degpunkta» рассказала, что сын, придя домой, сказал: «Наверное, меня хотели украсть». Сначала она подумала, что это шутка, но вскоре ее удивление сменилось ужасом, когда сын продолжил рассказ.
Оказалось, что пожилой мужчина за рулем красного фургона предложил мальчику сесть к нему в машину, обещая отвезти домой. Мальчик отказался, так как дом был совсем рядом. «Мы связались с соседями — они дали видео. На записи с камеры наблюдения действительно видно, что в это время этот фургон проезжал мимо, действительно красный, как и сказал сын. Самое странное — он доехал до конца дороги, развернулся и уехал обратно», — говорит мать. Она продолжает: «Здесь всего шесть домов, и везти ребенка некуда — дальше лес. Как можно предлагать подвезти и потом уезжать обратно неизвестно куда?»
Мать отмечает, что сын воспринял произошедшее спокойно, потому что не осознает, чем это могло закончиться. «Ему девять лет — я не думаю, что он все понимает. Теперь, когда он идет домой, я всегда буду встречать его, потому что на нашей маленькой тихой улице больше небезопасно», — говорит женщина.
Государственная полиция призывает сообщить по номеру 112 всем, кто узнает транспортное средство, видимое на изображении.