Жительница Зиепниеккалнса в панике - подозрительный мужчина пригласил ее 9-летнего сына сесть в микроавтобус

Оказалось, что пожилой мужчина за рулем красного фургона предложил мальчику сесть к нему в машину, обещая отвезти домой. Мальчик отказался, так как дом был совсем рядом. «Мы связались с соседями — они дали видео. На записи с камеры наблюдения действительно видно, что в это время этот фургон проезжал мимо, действительно красный, как и сказал сын. Самое странное — он доехал до конца дороги, развернулся и уехал обратно», — говорит мать. Она продолжает: «Здесь всего шесть домов, и везти ребенка некуда — дальше лес. Как можно предлагать подвезти и потом уезжать обратно неизвестно куда?»