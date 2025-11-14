На Латвию движется холод, в праздничные дни возможен снежный покров высотой до 10 см

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самое теплое 18 ноября было в 2020 году, когда среднесуточная температура воздуха достигла +9 градусов, а максимальная температура в Бауске составила +12,2 градуса. Самый холодный праздничный день был в 1998 году, когда среднесуточная температура воздуха в Латвии опустилась до -10,6 градуса. А вот рекорд самой низкой температуры воздуха был установлен в 1965 году, когда столбик термометра в Мерсрагсе опустился до -18,1 градуса.