На Латвию движется холод, в праздничные дни возможен снежный покров высотой до 10 см
Суббота обещает быть самым солнечным днем из предстоящих выходных, тогда как на 18 ноября, в день празднования независимости Латвии, прогнозируются обильные осадки — от дождя до 10 см снега.
В Латвии наступил период холодов, который может продлиться долго, и во второй половине ноября местами возможен устойчивый снежный покров. В некоторых районах страны ожидается наступление метеорологической зимы, которая может начаться уже 15 ноября в Алуксне и на Видземской возвышенности.
В выходные температура в Латвии будет в основном в диапазоне -5...+5 градусов. В субботу будет высокое давление и солнце, а в последующие дни атмосферное давление будет снижаться, появятся облака и осадки. Больше всего дождя и снега, скорее всего, будет в день государственного праздника: согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", 18 ноября на большей части территории страны выпадет от 1 до 10 сантиметров снега.
Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления. В субботу утром на побережье ожидаются порывы северного ветра до 18 метров в секунду, а в воскресенье - южного и юго-западного ветра до 15 метров в секунду.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самое теплое 18 ноября было в 2020 году, когда среднесуточная температура воздуха достигла +9 градусов, а максимальная температура в Бауске составила +12,2 градуса. Самый холодный праздничный день был в 1998 году, когда среднесуточная температура воздуха в Латвии опустилась до -10,6 градуса. А вот рекорд самой низкой температуры воздуха был установлен в 1965 году, когда столбик термометра в Мерсрагсе опустился до -18,1 градуса.
Самый толстый снежный покров в день провозглашения Латвийской Республики за последние десятилетия был в 1992 году в Резекне - 27 сантиметров.