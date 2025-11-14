Миериня: Союз зеленых и крестьян хочет диалога, а не конфронтации с правительством
Председатель Сейма Дайга Миериня заявила, что Союз зеленых и крестьян не является внутренней оппозицией правительству, а лишь стремится к более открытому обсуждению актуальных вопросов, включая бюджет и парламентские процедуры.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) не является внутренней оппозицией правительства, заявила в пятницу Латвийскому радио председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК). По ее словам, СЗК не принимал решений позиционировать себя в качестве внутренней оппозиции правительства, а лишь хочет "более глубоко говорить о волнующих нас вопросах". Миериня также не согласна с утверждением, что СЗК фактически является членом двух коалиций, то есть по одним вопросам он по-прежнему сотрудничает со своими официальными партнерами по правительству - "Новым Единством" и "Прогрессивными", а по другим - с оппозицией.
Говоря о разногласиях, Миериня перешла к вопросу о бюджете. Она подчеркнула, что мы живем в парламентском государстве и окончательное решение по бюджету должен принимать парламент, поэтому практика, когда правительство вносит бюджет, а Сейм не может его изменить, не должна продолжаться.
На вопрос, падет ли правительство Эвики Силини после принятия бюджета, Миериня не дала прямого ответа, но сказала, что в бюджетном процессе произошел "хороший поворот", так как партии смогли сесть за один стол, поговорить и прийти к соглашению. "Мы не должны бояться разных мнений, наоборот, было бы опасно, если бы "все смотрели в одном направлении"", - сказала спикер.
По мнению Миерини, разнообразие мнений не означает, что некоторые политики "пошли на поводу у кремлевского нарратива" - это лишь претензии оппонентов.