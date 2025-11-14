Миериня: Союз зеленых и крестьян хочет диалога, а не конфронтации с правительством

Союз зеленых и крестьян (СЗК) не является внутренней оппозицией правительства, заявила в пятницу Латвийскому радио председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК). По ее словам, СЗК не принимал решений позиционировать себя в качестве внутренней оппозиции правительства, а лишь хочет "более глубоко говорить о волнующих нас вопросах". Миериня также не согласна с утверждением, что СЗК фактически является членом двух коалиций, то есть по одним вопросам он по-прежнему сотрудничает со своими официальными партнерами по правительству - "Новым Единством" и "Прогрессивными", а по другим - с оппозицией.