В Латвии

В пятницу в Латвии ожидаются небольшие осадки

Отдел новостей

LETA

В пятницу в Латвии ветер будет дуть преимущественно с запада, прогнозируют синоптики.

Через Латвию проходит холодный фронт. Местами пройдет кратковременный дождь, между облаками выглянет солнце. Максимальная температура воздуха днем составит +4...+9 градусов. Вечером в Видземе возможна гололедица на дорогах. 

В Риге возможен кратковременный дождь, слабый западный ветер, температура воздуха не превысит +7, +8 градусов.

