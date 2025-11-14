Спасибо, что не остались равнодушными! Родители школьников из Адажи благодарят сотрудников полиции

Как сообщает полиция Адажи на своей странице в Facebook, в то утро несколько детей, как обычно, пришли на автобусную остановку на улице Zušu iela, чтобы поехать на занятия в Адажи. Однако расписание автобуса неожиданно изменилось, и дети, не зная об этом, остались на остановке, не имея возможности вовремя добраться до школы.