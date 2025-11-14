Спасибо, что не остались равнодушными! Родители школьников из Адажи благодарят сотрудников полиции
В Адажском крае поднялась волна благодарности в адрес местной муниципальной полиции. Родители школьников делятся в сети словами признательности после случая, который произошел утром 3 ноября в Царникаве.
Как сообщает полиция Адажи на своей странице в Facebook, в то утро несколько детей, как обычно, пришли на автобусную остановку на улице Zušu iela, чтобы поехать на занятия в Адажи. Однако расписание автобуса неожиданно изменилось, и дети, не зная об этом, остались на остановке, не имея возможности вовремя добраться до школы.
Мимо проезжала патрульная машина муниципальной полиции. Полицейские заметили детей и решили не оставаться равнодушными. Они помогли ребятам — посадили их в служебную машину и отвезли в школу, чтобы никто не опоздал на уроки.
«Хочу сказать огромное спасибо экипажу муниципальной полиции Адажского края, который, проезжая мимо, не остался безучастным и довёз моих детей, а также других школьников, которые ещё не успели дозвониться родителям, до Адажи, чтобы они не пропустили занятия», — написала в письме благодарности одна из мам.
Полиция поделилась этим сообщением в соцсетях, отметив, что такие слова поддержки особенно важны: «Мы получили очень тёплое письмо от мамы, которая рассказала о случившемся. От всей души благодарим за добрые слова и доверие!»
Жители в комментариях поблагодарили сотрудников за внимание и заботу. Для многих эта история стала примером того, что настоящая служба — это не только исполнение закона, но и человечность.