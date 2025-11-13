Мэра Сигулды отстранили от должности - депутаты обвиняют его в некомпетентности
Мэр Сигулдского края Янис Вимба отправлен в отставку решением большинства депутатов думы. Его временно заменит Ина Ступеле. Причиной стали претензии к работе и обвинения в несотрудничестве с коллегами.
Депутаты Сигулдской думы сегодня проголосовали за отставку мэра Яниса Вимбы ("Партия Сигулдского края"). За отставку Вимбы проголосовали 12 депутатов, подавшие запрос, а также заместитель председателя думы Ина Ступеле (Новое Единство"). Пять депутатов проголосовали против и один воздержался. Ступеле будет исполнять обязанности председателя до избрания нового мэра.
Депутаты заявили, что работой Вимбы недовольны жители края, в частности, задержками с ремонтом улиц. Также мэр якобы не сотрудничает с коллегами.
Председатель правления "Партии Сигулдского края", депутат Мартиньш Земитис заявил, что желание сместить Вимбу связано только со стремлением инициаторов отставки к власти. Он добавил, что за пять месяцев, прошедших с момента его вступления в должность, Вимба не мог решить все вопросы, которые не решались годами в течение предыдущего срока.
Отставки Вимбы потребовали семь членов объединенного списка, Национального объединения, Латвийского объединения регионов, Видземской партии и Новой консервативной партии.
В думе Сигулдского края 19 депутатов.