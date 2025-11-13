Мэра Сигулды отстранили от должности - депутаты обвиняют его в некомпетентности

Председатель правления "Партии Сигулдского края", депутат Мартиньш Земитис заявил, что желание сместить Вимбу связано только со стремлением инициаторов отставки к власти. Он добавил, что за пять месяцев, прошедших с момента его вступления в должность, Вимба не мог решить все вопросы, которые не решались годами в течение предыдущего срока.