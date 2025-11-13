В Риге девочка ночью вышла на улицу искать родителей - мать была пьяна

На месте полицейских встретили две женщины, которые увидели ребёнка, бродившего по улице, и сообщили об этом в полицию. В разговоре с правоохранителями девочка объяснила, что вышла из дома искать своих родителей. Чтобы убедиться, что ребёнку ничего не угрожает, на место были вызваны медики. После осмотра выяснилось, что угрозы здоровью нет, и полицейские, следуя указаниям девочки, отправились к ней домой.