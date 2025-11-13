В Риге девочка ночью вышла на улицу искать родителей - мать была пьяна
В рижском районе Кенгарагс ночью была обнаружена маленькая девочка, гулявшая одна по улице. Полиция нашла ее мать в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В ночь с 1 на 2 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Кенгарагс, где на улице без присмотра взрослых была замечена девочка дошкольного возраста.
На месте полицейских встретили две женщины, которые увидели ребёнка, бродившего по улице, и сообщили об этом в полицию. В разговоре с правоохранителями девочка объяснила, что вышла из дома искать своих родителей. Чтобы убедиться, что ребёнку ничего не угрожает, на место были вызваны медики. После осмотра выяснилось, что угрозы здоровью нет, и полицейские, следуя указаниям девочки, отправились к ней домой.
Зайдя в квартиру, стражи порядка увидели мать ребёнка, лежащую на диване в сильном алкогольном опьянении. В помещении царил беспорядок, на столе стояла наполовину пустая бутылка алкоголя, а ребёнку, по словам полиции, не были обеспечены базовые условия для жизни. Полицейские несколько раз пытались разбудить женщину — в итоге им это удалось. После пробуждения мать не могла внятно объяснить, почему её дочь оказалась ночью одна на улице.
Проверка на алкоголь показала почти три промилле в крови. Поскольку женщина не могла должным образом заботиться о ребёнке, было принято решение поместить девочку в безопасную среду — в кризисный центр.
О случившемся сообщено Рижскому сиротскому суду, который займётся дальнейшей оценкой ситуации и вопросом об опеке над ребёнком.