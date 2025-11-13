"Даст бог, коалиция проработает до выборов": председатель фракции СЗК - о непростых спорах о бюджете

Несмотря на утверждение Рокпелниса о том, что у СЗК никогда не бывает всем доволен, Шуваев сказал, что, по его мнению, у СЗК есть повод быть вполне довольным. Есть несколько предложений СЗК, которые он хотел бы поддержать во втором чтении. "Но надо учитывать, что есть три партии - каждая со своими позициями", - сказал Шуваев, не отрицая, что найдутся недовольные.