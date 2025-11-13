Чтобы получить песок, сначала надо записаться.
Жителям Риги раздадут песок. Куда за ним приходить?
В преддверии зимы Рижское самоуправление бесплатно предоставит жителям песок для обработки тротуаров, сообщает Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.
Поддержка предназначена для территорий с твёрдым покрытием тротуаров. На помощь могут рассчитывать собственники недвижимости, законные владельцы или управляющие, которые ухаживают за прилегающей территорией.
Каждому объекту можно получить 50 килограммов посыпочного материала — два мешка по 25 кг. Для получения песка необходимо предварительно зарегистрироваться в Центре жителей микрорайонов Риги.
Песок можно будет получить по адресам: улица Даугавпилс, 31, улица Иерикю, 43А, улица Гобас, 6А и бульвар Узварaс, 16А. Также выдача песка будет организована в конце ноября на пунктах сдачи осенней листвы, организованных муниципалитетом.