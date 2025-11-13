В Риге изменят систему подачи заявлений в школы: лишние заявки будут удаляться

В Министерстве образования и науки в настоящее время тоже разрабатывают правила приема учеников, однако не планируют контролировать сам процесс приема. Директор департамента образования министерства Рудолфс Калванс отметил, что среднее образование основано на принципе свободной конкуренции. "Это означает, что государство не намерено ограничивать, например, подачу заявлений в зависимости от декларированного места жительства ученика или других критериев. Это вопрос отбора, и некоторые моменты уже закреплены в законодательстве", - сказал он.