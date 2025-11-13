Погода удивляет: в пятницу в Латвии потеплеет до +13 - возможен рекорд температуры

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зафиксированная в стране 13 ноября, составила +12,2 градуса в Даугавпилсе в 2019 году, а рекорд Латвии для 14 ноября - +12,7 градуса в Айнажи в 2019 году.