Взрослые латвийцы хотели бы учиться новому ради смены карьеры - что же им мешает?

Как показал опрос, самая высокая мотивация учиться для смены карьеры и освоения новой профессии наблюдается среди людей в возрасте от 18 до 39 лет - 41%. Желание освоить цифровые навыки становится более выраженным после 40 лет: в возрастной группе от 40 до 59 лет на это указали 18-19% респондентов, а среди людей старше 60 лет - 29%. В группе до 39 лет цифровые навыки считают приоритетом лишь 14-16% опрошенных.