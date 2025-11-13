Молодежи в Латвии - всего 11%, и те живут с родителями

Как отмечает ЦСУ, в последние годы растет доля людей в возрасте до 29 лет с высшим образованием и уменьшается доля тех, кто к этому возрасту имеет лишь основное образование. С 1980-х годов доля молодых людей с высшим образованием утроилась. Среди молодежи 20-24 лет она выросла с 4,6% в 1979 году до 12,1% в 2024 году, а среди 25-29-летних - с 13,5% до 37,1%.