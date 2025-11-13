Лептоспироз идет по Латвии: уже 42 случая, в том числе - смертельные

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Все пациенты прошли или продолжают проходить лечение в больницах. Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или окружающей средой, которая могла быть загрязнена их выделениями, например, при работе в саду или хозяйственных помещениях. Случаи лептоспироза были зарегистрированы в Риге, Елгаве, Елгавском, Цесисском, Огрском, Саласпилсском, Ропажском, Баускском, Сигулдском, Аугшдаугавском, Кулдигском, Алуксненском и Валмиерском краях.