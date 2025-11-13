В Латвии планируют ужесточить правила для имеющих вид на жительство - в том числе за нарушения ПДД
Латвийские депутаты предлагают ужесточить требования к иностранцам: повторные нарушения правил дорожного движения, агрессивное поведение или пренебрежение законом могут стать основанием для аннулирования вида на жительство.
Законопроект предусматривает, что вид на жительство может быть аннулирован, если в течение одного календарного года лицо совершило три административных правонарушения в области общественного порядка, управления или дорожного движения.
Инициатор законопроекта, депутат Сейма Айнарс Латковскис (JV), подчеркнул, что обязанность Латвии — защищать безопасность своих граждан и общественный порядок:
«Каждый, кто находится в нашей стране, должен уважать наши законы и правила. Если лицо неоднократно их нарушает, это свидетельствует о неуважении к Латвии и её людям, и в таком случае государство имеет право оценить, целесообразно ли сохранять вид на жительство».
Депутаты Сейма в четверг передали на рассмотрение Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают более строгие требования к иностранцам, находящимся в Латвии.
Документ распространяется на различные административные правонарушения, угрожающие общественному порядку и безопасности, а также на акты, оскорбляющие личность и государство, например: административное наказание за агрессивное поведение, причинение незначительных телесных повреждений, использование символов тоталитарного режима в общественных местах, сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения.
Авторы законопроекта уверены, что это шаг к усилению контроля за иммиграцией и повышению общественной безопасности: «Это сигнал о том, что длительное пребывание в Латвии — привилегия, которая предоставляется только тем, кто соблюдает законы страны, действует ответственно и уважает общественные нормы».