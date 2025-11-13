В Латвии растет заболеваемость гриппом и Covid-19, но паниковать пока не нужно

Доля положительных тестов на Covid-19 увеличилась с 8,2% до 10,8%. На прошлой неделе в больницы поступили 26 новых пациентов с коронавирусом, а всего в стационарах лечились 66 человек с Covid-19, в том числе у 34 пациентов (51,5%) он был основной причиной госпитализации. Также зарегистрированы пять случаев смерти среди пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19.