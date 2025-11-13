В четверг в Латвии стали недоступны некоторые госуслуги и приложения

В четверг нарушена работа облачных сервисов, предоставляемых ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ). Недоступность услуг вызвана одновременной неисправностью нескольких устройств кластера виртуализации, из-за чего они работают в ограниченном режиме. В результате могут быть недоступны или работать с перебоями отдельные интернет-сайты.