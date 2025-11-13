В четверг в Латвии стали недоступны некоторые госуслуги и приложения
В четверг в Латвии из-за неисправности оборудования недоступны сайты госучреждений, сервисы eParaksts и приложения. Проблемы затронули идентификацию и подписание документов.
В четверг нарушена работа облачных сервисов, предоставляемых ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ). Недоступность услуг вызвана одновременной неисправностью нескольких устройств кластера виртуализации, из-за чего они работают в ограниченном режиме. В результате могут быть недоступны или работать с перебоями отдельные интернет-сайты.
В связи с нарушениями работы облачных сервисов ЛГЦРТ в настоящее время, например, недоступны системы Государственной земельной службы. У части пользователей наблюдаются перебои с подтверждением электронной идентификации и подписанием документов с помощью инструментов eParaksts.
Также недоступны сайт муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks e-parvaldnieks.lv и мобильное приложение, сбои наблюдаются и на сайте Регистра предприятий.