Глава МИД Польши: Украина готова воевать три года, Путин так долго не выдержит

Сикорский также отметил, что Европе следует быть готовой поддерживать Украину ещё как минимум три года. «Украина планирует трёхлетнюю войну, и вообще подобные колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать ещё три года», — сказал министр.