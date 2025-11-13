Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Глава МИД Польши: Украина готова воевать три года, Путин так долго не выдержит
Украина готова воевать еще два-три года, но кремлевский лидер Владимир Путин не сможет выдержать так долго, заявил в интервью телеканалу TVP World министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский также отметил, что Европе следует быть готовой поддерживать Украину ещё как минимум три года. «Украина планирует трёхлетнюю войну, и вообще подобные колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать ещё три года», — сказал министр.
Сикорский также призвал Европейский союз активнее участвовать в переговорах о достижении мира.
«Я надеюсь, что США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, важны также боеприпасы для американских систем противовоздушной обороны и дальнобойных ударов», — подчеркнул глава польского МИДа.