В Латвии продолжается грибной сезон. Миколог объясняет, почему в этом году он так затянулся

Портал Jauns.lv также отметил, что лисички по-прежнему доступны на Рижском Центральном рынке, где их продают по 5 евро за ведро. Миколог Инита Даниэле объясняет, что у этого простое объяснение — тёплая погода. «У грибов нет календаря — если достаточно тепло и влажно, в лесу ещё можно многое найти». Она поясняет, что в детстве мы переживали более холодные ноябри, поэтому грибы в это время встречались реже. А в этом году побито несколько температурных рекордов, поэтому появление грибов в ноябре «не является никаким чудом». Уже сообщалось, что начало ноября в Латвии было на четыре градуса теплее нормы.