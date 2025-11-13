В четверг синоптики обещают рекордное потепление до +12°C

В основном новые температурные рекорды ожидаются поздно вечером и в ночь на пятницу. Южный, юго-западный ветер в четверг будет дуть порывами 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 18 метров в секунду. Небо будет облачным, местами выглянет солнце. В отдельных регионах в первой половине дня возможен небольшой дождь.