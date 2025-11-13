Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В четверг синоптики обещают рекордное потепление до +12°C
В четверг температура воздуха повысится до +7...+12 градусов, а теплее всего будет в Курземе, где местами могут быть побиты температурные рекорды, прогнозируют синоптики.
В основном новые температурные рекорды ожидаются поздно вечером и в ночь на пятницу. Южный, юго-западный ветер в четверг будет дуть порывами 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 18 метров в секунду. Небо будет облачным, местами выглянет солнце. В отдельных регионах в первой половине дня возможен небольшой дождь.
В Риге временами небо будет проясняться, осадков не ожидается. Порывы южного, юго-западного ветра составят до 13 метров в секунду, а температура воздуха - +9...+10 градусов.