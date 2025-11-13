"Вернулась домой, волоча лапы": в Салдусе кошка вернулась с прогулки с простреленным позвоночником
В Латвии участились случаи, когда люди применяют оружие против беззащитных домашних животных. Один из последних инцидентов произошёл в городе Салдус, где неизвестный выстрелил в кошку, попав ей в позвоночник. Животное чудом выжило после тяжёлой операции и, по словам ветеринаров, имеет шанс снова ходить. Однако стрелявший до сих пор не найден.
Четырёхлетняя кошка по кличке Beyonce, любимица семьи, как обычно, вышла ночью прогуляться по району. Утром она вернулась домой, волоча задние лапы. Владельцы сначала подумали, что кошку сбила машина, и сразу отвезли её к ветеринару. Рентген показал страшную правду — в теле животного застряла дробина. Сначала Beyonce осмотрели в ветеринарной клинике в Салдусе, затем её перевезли в Кулдигу, где врачи рекомендовали срочную операцию в Риге. Сейчас кошка восстанавливается, и есть надежда, что она снова сможет ходить на всех четырёх лапах.
Семья уже потратила более 1500 евро на лечение, не жалея средств, чтобы спасти любимицу. Хозяйка рассказала, что слышала и о других случаях, когда в Салдусе стреляли в домашних животных, но их владельцы не обращались в полицию. В этот раз семья подала заявление, и правоохранительные органы начали расследование.
Полиция призывает откликнуться очевидцев, которые могут знать, кто совершил это преступление.