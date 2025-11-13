"Вернулась домой, волоча лапы": в Салдусе кошка вернулась с прогулки с простреленным позвоночником

Четырёхлетняя кошка по кличке Beyonce, любимица семьи, как обычно, вышла ночью прогуляться по району. Утром она вернулась домой, волоча задние лапы. Владельцы сначала подумали, что кошку сбила машина, и сразу отвезли её к ветеринару. Рентген показал страшную правду — в теле животного застряла дробина. Сначала Beyonce осмотрели в ветеринарной клинике в Салдусе, затем её перевезли в Кулдигу, где врачи рекомендовали срочную операцию в Риге. Сейчас кошка восстанавливается, и есть надежда, что она снова сможет ходить на всех четырёх лапах.