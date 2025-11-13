Нужно лечить, а не превращать в инвалидов: Латвия - последняя в ЕС по доступности лекарств от редких болезней
В Латвии пациенты с редкими заболеваниями годами ждут диагноза и лечения, а государственное финансирование медицины остаётся недостаточным. По доступности жизненно важных препаратов страна занимает последнее место в Евросоюзе, предупреждает глава Латвийского альянса редких заболеваний Юрис Бейкманис.
Обсуждая бюджет 2026 года, Бейкманис сказал: «Я очень скептически смотрю в будущее. В новом бюджете деньги, предусмотренные в министерстве здравоохранения для помощи пациентам с редкими заболеваниями, очень маленькие. В то же время в бюджете Министерства благосостояния на пособия для инвалидов отведено дополнительно 48 миллионов. Получается, что наша цель — не лечить человека, а позволить ему стать инвалидом. Я считаю, что это неправильно».
Бейкманис полагает, что политика Министерства финансов в вопросе распределения средств в сфере медицины попросту недальновидна: «Похоже, что там не понимают, что если человек болеет, то он не может работать, не может защищать свою страну».
Некоторые фармацевтические компании в порядке благотворительности выделяют бесплатные медикаменты для больных с редкими заболеваниями. Однако такая помощь не может длиться вечно, сообщает LSM+. Бейкманис считает, что продолжение такого лечения государство должно взять на себя. «Сейчас получается, что при отсутствии необходимых лекарств человек попадает в больницу, оказывается в реанимации, ему требуется операция. В итоге лечение обходится дороже, чем если бы мы вовремя оплатили ему лекарство».
Промедление с оплатой лекарств в случаях с редкими заболеваниями может быть смертельно опасным. «У нас есть список лекарств, эффективность которых доказана. Просто люди ждут от государства денег. А денег все не дают и не дают.
Но за каждым таким лекарством — человек, который медленно умирает».
Ситуация в этой области в Эстонии и Литве гораздо лучше, чем в Латвии. «Эта ситуация лучше все всех странах Евросоюза, — уточняет специалист. — По доступности лекарств для лечения редких заболеваний Латвия занимает последнее место в ЕС».