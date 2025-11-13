Нужно лечить, а не превращать в инвалидов: Латвия - последняя в ЕС по доступности лекарств от редких болезней

Обсуждая бюджет 2026 года, Бейкманис сказал: «Я очень скептически смотрю в будущее. В новом бюджете деньги, предусмотренные в министерстве здравоохранения для помощи пациентам с редкими заболеваниями, очень маленькие. В то же время в бюджете Министерства благосостояния на пособия для инвалидов отведено дополнительно 48 миллионов. Получается, что наша цель — не лечить человека, а позволить ему стать инвалидом. Я считаю, что это неправильно».