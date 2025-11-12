В Кулдигском крае запускают новый вид общественного транспорта

Транспорт по запросу — это новый вид передвижения, сочетающий преимущества общественного транспорта и такси. Поездки будут организовываться в зависимости от поступивших заявок, которые можно будет оформить по телефону или через приложение Freelway. Услуга будет доступна ежедневно, кроме государственных праздников, и ею смогут пользоваться как местные жители, так и гости пилотных территорий. Из Алсунги можно будет добраться до Кулдиги и Юркалне и обратно, а из Ванe — до Кандавы и Сабиле и обратно.