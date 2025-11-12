В Кулдигском крае запускают новый вид общественного транспорта
13 ноября в Алсунге состоится торжественное открытие нового вида передвижения — транспорта по запросу, который позволит жителям бесплатно перемещаться между ближайшими населенными пунктами по индивидуальному запросу. Услуга будет доступна в пилотных территориях — Алсунге и Ванe, став первым подобным решением в Курземе.
Новый вид передвижения внедряется как пилотная инициатива в рамках проекта SuRuMo (Sustainable Rural Mobility – «Устойчивая мобильность в сельских районах»), реализуемого Курземским регионом планирования. Цель проекта, который продлится до конца 2026 года, заключается в тестировании и развитии решений для мобильности, адаптированных к потребностям сельских территорий, чтобы обеспечить удобное, доступное и соответствующее повседневным нуждам передвижение жителей.
Торжественное открытие начнется в 14:00 в Доме культуры Алсунги с прибытием первых пассажиров транспорта по запросу.
Транспорт по запросу — это новый вид передвижения, сочетающий преимущества общественного транспорта и такси. Поездки будут организовываться в зависимости от поступивших заявок, которые можно будет оформить по телефону или через приложение Freelway. Услуга будет доступна ежедневно, кроме государственных праздников, и ею смогут пользоваться как местные жители, так и гости пилотных территорий. Из Алсунги можно будет добраться до Кулдиги и Юркалне и обратно, а из Ванe — до Кандавы и Сабиле и обратно.
Одновременно в рамках проекта внедряется и тестируется приложение Freelway, которое поможет не только заказывать услугу «Транспорт по запросу», но и связывать пассажиров и водителей, находящихся поблизости, облегчая организацию совместных поездок.