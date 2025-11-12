Государство гарантирует кредит на жилье для семей с детьми: новая программа ALTUM стартовала в регионах

Финансирование на приобретение жилья выделяется из разных источников в зависимости от целевой группы. Первая программа - восстановление или строительство социального жилья, которое самоуправления используют для жителей с самыми низкими доходами. Вторая - строительство жилья с низкой арендной платой, предназначенного для семей с детьми и молодых специалистов. Третья - повышение энергоэффективности существующих зданий. Кроме того, действуют и программы государственных гарантий. В конце октября ALTUM дала "зеленый свет" новой программе ипотечного кредитования, рассчитанной на выдачу более 3000 займов за пределами Риги и Рижского района. На данный момент уже поступило 44 заявки. Первоначальный объем финансирования составляет 25,8 млн евро, дополнительно будет доступно еще 80,3 млн евро. Условия программы: размер займа - до 74 000 евро, срок - до 30 лет, возраст заемщика на момент полного погашения - не более 65 лет.