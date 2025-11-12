"Мертвые души" в Рижском техникуме моды - Госконтроль выявил очередное потенциальное воровство бюджетных денег

В этом году это уже второй случай, когда после ревизии Государственного контроля начато расследование в техникумах. Согласно информации на сайте Госконтроля, в ходе проверки в РТСМ выявлены существенные нарушения правовых норм и возможное мошенничество. Были идентифицированы трое предположительно фиктивных учащихся по программе "Специалист СПА", за которых техникум необоснованно получил бюджетное финансирование в размере 15 837 евро.