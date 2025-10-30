Хищение в Резекненском техникуме превышают 54 000 евро: директор отстранена после ревизии

Ревизия выявила подозрительные операции в расчетах с поставщиками услуг - умышленное искажение платежных документов с переводом средств "не тем, кому они предназначались". В целом было 183 таких перевода - по два-три в месяц. В основном это были небольшие суммы, чтобы их было сложнее заметить среди других платежей и труднее выявить при проверке. Наименьшая сумма составляла 84 евро, наибольшая - 451 евро, а средняя - 297 евро. Средства перечислялись не только на счета, указанные в договорах с конкретным поставщиком, но и на три других, чья принадлежность неизвестна. Выявлены также случаи, когда один и тот же счет оплачивался дважды - один раз по официальным реквизитам, второй - на другой счет. Например, 355 евро техникум сначала перевел на указанный в договоре счет, а через десять дней - ту же сумму на другой счет. Всего за 2019-2025 годы на эти три счета было переведено более 54 000 евро.