Женщине в Салдусе грозит до 6-и лет тюрьмы за продажу поддельных товаров: пострадавшие - Nike, Adidas, Calvin Klein и Gucci

Женщина попала под следствие после контрольной закупки: у неё нашли 648 поддельных вещей марки Nike (в том числе 135 брюк, 128 леггинсов, 80 футболок и 70 пар обуви), 167 вещей Calvin Klein и 275 вещей Adidas. Также были обнаружены поддельные духи с логотипами Calvin Klein, Gucci, Christian Dior, Chanel, Versace, Hugo Boss, Bvlgari и Lacoste.