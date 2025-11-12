Женщине в Салдусе грозит до 6-и лет тюрьмы за продажу поддельных товаров: пострадавшие - Nike, Adidas, Calvin Klein и Gucci
Жительница Салдуса может лишиться свободы на срок до 6 лет за продажу более 1000 поддельных товаров известных брендов. Ущерб компаниям Nike, Adidas и Calvin Klein превысил 85 тысяч евро.
Полиция просит прокуратуру обвинить женщину из Салдуса, продавшую не менее 1000 единиц одежды с поддельными товарными знаками, сообщает представитель Госполиции Мадара Шершнёва.
Женщина попала под следствие после контрольной закупки: у неё нашли 648 поддельных вещей марки Nike (в том числе 135 брюк, 128 леггинсов, 80 футболок и 70 пар обуви), 167 вещей Calvin Klein и 275 вещей Adidas. Также были обнаружены поддельные духи с логотипами Calvin Klein, Gucci, Christian Dior, Chanel, Versace, Hugo Boss, Bvlgari и Lacoste.
Полицейские подсчитали, что ущерб составил:
- Nike Innovate C.V. — 61 316 евро,
- Adidas AG — 11 879 евро,
- Calvin Klein Trademark Trust — 12 532 евро.
Расследование завершено, и материалы переданы прокуратуре по статье 206, часть 3 Уголовного закона — за незаконное использование или распространение поддельных товарных знаков в крупном размере.
За такое преступление предусмотрено наказание — до 6 лет лишения свободы, а также запрет на предпринимательскую деятельность или занятие определённых должностей до 5 лет, с возможным надзором пробации.