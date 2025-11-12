Откройте ваши сердца для помощи: домик Laima снова приглашает исполнить детские мечты к новогодним праздникам

В этом году акция охватывает самый широкий круг регионов — Салдус, Огре, Цесис, Мадону, Балви, Ливаны, Резекне, Лудзу и Сигулду — в сотрудничестве с местными социальными службами. Соответственно, детские открытки приезжают из этих краев, и каждый посетитель дома сможет выбрать понравившуюся открытку. Ребенок описал на открытках свою мечту, и у посетителей есть возможность сделать этот подарок. На открытках представлены самые разные детские пожелания – от практических, таких как зимние ботинки или одеяло, до вещей, которые действительно могут вдохновить ребенка продолжать верить в свои таланты и планы на будущее.