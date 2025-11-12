Откройте ваши сердца для помощи: домик Laima снова приглашает исполнить детские мечты к новогодним праздникам
С 20 ноября по 19 декабря у часов Laima в Риге будет работать благотворительный домик, где каждый сможет исполнить детское желание. В этом году акция охватывает 1250 детей из девяти регионов Латвии.
В этом году акция охватывает самый широкий круг регионов — Салдус, Огре, Цесис, Мадону, Балви, Ливаны, Резекне, Лудзу и Сигулду — в сотрудничестве с местными социальными службами. Соответственно, детские открытки приезжают из этих краев, и каждый посетитель дома сможет выбрать понравившуюся открытку. Ребенок описал на открытках свою мечту, и у посетителей есть возможность сделать этот подарок. На открытках представлены самые разные детские пожелания – от практических, таких как зимние ботинки или одеяло, до вещей, которые действительно могут вдохновить ребенка продолжать верить в свои таланты и планы на будущее.
«Эта инициатива стала прекрасной традицией, которая каждый год доказывает, что доброта – это сердце нашего общества. Более десяти лет благотворительный домик объединяет тысячи людей, желающих помочь детям испытать чудо праздника. В этом году мы призываем вас сделать это с ещё большей теплотой и верой, ведь счастье здесь – в детских мечтах», – убеждена Лаура Багата, руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития Orkla Latvija.
Открытие домика состоится 20 ноября в 12:00 у часов Laima в центре Риги.
