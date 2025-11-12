Торговый центр Spice Home начинает масштабную реконструкцию. Какие изменения ждут посетителей?
Началась реконструкция торгового центра Spice Home, которая предусматривает значительные изменения в планировке здания и обновление интерьера. В рамках проекта будет перестроено 12 000 м², а общий объём инвестиций составит 11 миллионов евро.
Реконструкция будет проходить, не прерывая работу центра – Spice Home продолжит функционировать в обычном режиме, график работы не изменится.
«Торговый центр устарел и нуждается в обновлении. В ходе реконструкции Spice Home получит современный интерьер и обновлённый ассортимент магазинов, соответствующий потребностям сегодняшних покупателей», – говорит Ивета Приедите, руководитель торговых центров Spice и Spice Home, добавляя, что цель проекта – создать вдохновляющую среду, в которой приятно находиться как сотрудникам, так и посетителям.
Новый этап развития Spice Home начался ещё летом этого года, когда в центре открылся самый современный магазин “Decathlon” в Балтии. Для улучшения мобильности рядом с центром был построен новый парковочный комплекс и оборудованы велопарковки. Также создана современная спортивная площадка для активного отдыха, тестирования спортивного инвентаря и проведения досуга для жителей ближайших районов.
В ходе реконструкции будет перенесён вход B, чтобы сделать его более удобным и заметным для посетителей. Кроме того, будут заменены эскалаторы и лифты, улучшив доступ к магазинам второго этажа; установлены энергоэффективные системы вентиляции и освещения. Будут расширены туалетные помещения, создана семейная комната, а также обновлены интерьер и фасад торгового центра.
Работы будут проводиться поэтапно, чтобы обеспечить непрерывную работу центра и доступность всех услуг для посетителей. В рамках проекта постепенно откроются новые магазины. Уже 17 ноября ассортимент центра пополнит семейный магазин Sinsay, предлагающий товары в соответствии с актуальными модными тенденциями по доступным ценам.
Завершение реконструкции торгового центра Spice Home запланировано на первый квартал 2027 года.