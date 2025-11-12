Еще минус 10 тысяч! Население Латвии драматично сокращается - умерших вдвое больше, чем новорожденных

За девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В этот период родились 4643 мальчика, что на 209 (-4,3%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 4240 девочек, что меньше на 883 (-17,2%).