В четверг Латвию накроет пасмурная и ветреная погода

Ночью и утром дождь ожидается в основном в Курземе и Видземе. Скорость южного, юго-западного ветра в порывах составит 9-14 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +4…+9 градусов. Днем дождь ожидается в основном на севере страны, вечером больше всего осадков выпадет в Курземе. Южный, юго-западный ветер усилится порывами до 11-16 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7…+12 градусов.