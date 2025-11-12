Если вы узнали этого человека, полиция просит сообщить.
Аварии и происшествия
Сегодня 15:01
У мужчины был большой мешок… Рижская полиция просит помощи у общественности
Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 4 октября в 18:35 возле дома по улице Эммас 12D в Риге выбросил мешок со строительным мусором.
Если вы узнали этого человека, полиция просит сообщить по телефонам 67105728 или 26303966. В связи с произошедшим в муниципальной полиции начат административный процесс в соответствии с частью первой статьи 43 Закона об обращении с отходами.
За непредоставление бытовых отходов в систему утилизации, организованную самоуправлением, физическому лицу может быть вынесено предупреждение или штраф от 50 до 750 евро, а юридическому лицу — от 250 до 1500 евро.