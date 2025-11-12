Реально & Невероятно

ВИДЕО: в Москве пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку под поезд метро - ее объяснение повергает в шок

На станции московского метро "Таганская" пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку под поезд. Родители спасли ребенка в последний момент. Неадекватные действия женщины квалифицированы как покушение на убийство.

В московском метро пожилая женщина толкнула 13-летнюю девочку на рельсы. К счастью, родители успели вытащить ребёнка обратно на платформу буквально за секунды до прибытия поезда. Инцидент произошёл 9 ноября на станции «Таганская». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, женщина намеренно толкнула девочку, которая находилась вместе с родителями. Пострадавшая не получила травм, отделавшись испугом.

Задержанная 64-летняя пенсионерка объяснила, что сделала замечание девочке за слишком громкий разговор и смех, но когда та не отреагировала, восприняла это как оскорбление и толкнула её на пути.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», ей грозит до 15 лет лишения свободы. Назначена психиатрическая экспертиза.

Местные СМИ отмечают, что ранее, 18 февраля этого года, она была оштрафована на 30 000 рублей (около 319 евро) за «дискредитацию российской армии», после того как устроила в Краснодаре одиночный пикет с плакатом «с антивластными высказываниями».

