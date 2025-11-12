ВИДЕО: в Москве пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку под поезд метро - ее объяснение повергает в шок
На станции московского метро "Таганская" пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку под поезд. Родители спасли ребенка в последний момент. Неадекватные действия женщины квалифицированы как покушение на убийство.
В московском метро пожилая женщина толкнула 13-летнюю девочку на рельсы. К счастью, родители успели вытащить ребёнка обратно на платформу буквально за секунды до прибытия поезда. Инцидент произошёл 9 ноября на станции «Таганская». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, женщина намеренно толкнула девочку, которая находилась вместе с родителями. Пострадавшая не получила травм, отделавшись испугом.
Задержанная 64-летняя пенсионерка объяснила, что сделала замечание девочке за слишком громкий разговор и смех, но когда та не отреагировала, восприняла это как оскорбление и толкнула её на пути.
Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», ей грозит до 15 лет лишения свободы. Назначена психиатрическая экспертиза.
Пенсионерку, столкнувшую школьницу на рельсы в метро, арестовали на два месяца— Дождь (@tvrain) November 10, 2025
Галине Малухиной предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба московских судов.
«Девушка громко смеялась и смотрела на меня, и я восприняла это как личное оскорбление. Далее я… https://t.co/MMwIICCvji pic.twitter.com/fLYHmtuJV4
Местные СМИ отмечают, что ранее, 18 февраля этого года, она была оштрафована на 30 000 рублей (около 319 евро) за «дискредитацию российской армии», после того как устроила в Краснодаре одиночный пикет с плакатом «с антивластными высказываниями».