Экзамены показали: сегрегация латвийских школ усиливается, несмотря на обещанные реформы

Очевидно, что новая модель необходима, поскольку существующий принцип "деньги следуют за учеником" устарел, однако вряд ли одно изменение финансирования способно остановить сегрегацию. Дополнительные средства на оплату труда не приведут к притоку молодых и квалифицированных педагогов. Уже в этом учебном году новая модель финансирования применяется в отношении персонала поддержки, но, несмотря на это, в школы не пришло больше психологов, логопедов и социальных педагогов - таких специалистов по-прежнему не хватает. В результате увеличилось лишь число объявленных вакансий, а выделенные на их оплату средства остаются неосвоенными, поскольку нанимать попросту некого.