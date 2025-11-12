ИИ-музыка заполоняет стриминги - люди больше не способны отличить ее от "человеческой"

Опрос проводился с 6 по 10 октября в восьми странах — Бразилии, Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Японии, Нидерландах и США. Более половины опрошенных признались, что чувствовали себя неуютно из-за невозможности определить разницу. 51% считает, что технологии ИИ приведут к появлению большего количества низкокачественной музыки на платформах, а почти две трети полагают, что это вызовет «кризис креативности».