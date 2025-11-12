ИИ-музыка заполоняет стриминги - люди больше не способны отличить ее от "человеческой"
Большинство слушателей не могут отличить музыку, созданную искусственным интеллектом, от человеческой — показал международный опрос. Это вызывает тревогу у пользователей и подталкивает стриминговые платформы к маркировке ИИ-контента.
Как показали опубликованные в среду результаты опроса, большинство слушателей не могут определить, какая музыка создана человеком, а какая — искусственным интеллектом. Исследовательская компания Ipsos предложила 9000 респондентам послушать три музыкальных фрагмента — два созданные ИИ и один написанный человеком. «97% участников не смогли отличить полностью созданную ИИ музыку от человеческой», — сообщил стриминговый сервис Deezer, заказавший исследование.
Опрос проводился с 6 по 10 октября в восьми странах — Бразилии, Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Японии, Нидерландах и США. Более половины опрошенных признались, что чувствовали себя неуютно из-за невозможности определить разницу. 51% считает, что технологии ИИ приведут к появлению большего количества низкокачественной музыки на платформах, а почти две трети полагают, что это вызовет «кризис креативности».
«Результаты ясно показывают, что людям небезразлична музыка, и они хотят знать, слушают ли песню, созданную человеком или искусственным интеллектом», — говорится в заявлении руководства Deezer.
По данным компании, объём загружаемого ИИ-контента растёт стремительно: в январе каждый десятый трек на платформе был создан искусственным интеллектом, а через десять месяцев этот показатель превысил треть — почти 40 000 записей в день.
80% участников опроса заявили, что хотят, чтобы такая музыка обязательно маркировалась. Deezer остаётся единственной крупной платформой, которая систематически помечает контент, созданный ИИ.
Интерес к этой теме резко вырос в июне, когда группа The Velvet Sundown внезапно стала популярной на Spotify — и лишь спустя месяц выяснилось, что это полностью искусственно созданный проект. Самая популярная песня «группы» собрала более трёх миллионов прослушиваний. В ответ Spotify заявил, что намерен предложить артистам и лейблам подписать добровольный отраслевой кодекс, обязывающий раскрывать использование ИИ при создании музыки.