"Держался очень мужественно": в России ребенку оторвало пальцы при попытке поднять заминированную купюру
фото: sledcom.ru
Мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.
В подмосковном Красногорске десятилетнему ребенку оторвало пальцы, когда он захотел поднять деньги возле детской площадки. Сверток оказался начинен взрывчаткой. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как пишут каналы «Осторожно, Москва», Shot и Baza со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел накануне. Возле детской площадки ребенок поднял взрывчатку, замаскированную под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой. Устройство массой около 10 грамм было также начинено мелкими гвоздями, утверждают СМИ. Произошла детонация. 

10-летнего пострадавшего госпитализировали с травматической ампутацией трех пальцев правой руки, а также разрывом фаланги еще одного пальца. Помимо того, на кисти у него разорваны мышцы и имеются раны, пишет Shot. ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена пишет, что врачи частично ампутировали ребёнку пальцы, он в тяжелом состоянии. Также врачи пытаются сохранить руку ребенка. 

Свидетель рассказал, что 10-летний мальчик вел себя удивительно мужественно. "Ребенок себя очень мужественно вел. Обычно дети истерят, плачут, а он успокаивает свою маму, говорит, что все нормально, проблем нет", — отметил в беседе со СМИ мужчина, который помог мальчику.

На месте происхождения работали следователи и криминалисты. Для установления всех обстоятельств ЧП назначен комплекс экспертиз, включая взрывотехническую, генетическую и дактилоскопическую.

