"Держался очень мужественно": в России ребенку оторвало пальцы при попытке поднять заминированную купюру

10-летнего пострадавшего госпитализировали с травматической ампутацией трех пальцев правой руки, а также разрывом фаланги еще одного пальца. Помимо того, на кисти у него разорваны мышцы и имеются раны, пишет Shot. ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена пишет, что врачи частично ампутировали ребёнку пальцы, он в тяжелом состоянии. Также врачи пытаются сохранить руку ребенка.