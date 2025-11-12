"Держался очень мужественно": в России ребенку оторвало пальцы при попытке поднять заминированную купюру
В подмосковном Красногорске десятилетнему ребенку оторвало пальцы, когда он захотел поднять деньги возле детской площадки. Сверток оказался начинен взрывчаткой. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Как пишут каналы «Осторожно, Москва», Shot и Baza со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел накануне. Возле детской площадки ребенок поднял взрывчатку, замаскированную под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой. Устройство массой около 10 грамм было также начинено мелкими гвоздями, утверждают СМИ. Произошла детонация.
10-летнего пострадавшего госпитализировали с травматической ампутацией трех пальцев правой руки, а также разрывом фаланги еще одного пальца. Помимо того, на кисти у него разорваны мышцы и имеются раны, пишет Shot. ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена пишет, что врачи частично ампутировали ребёнку пальцы, он в тяжелом состоянии. Также врачи пытаются сохранить руку ребенка.
Свидетель рассказал, что 10-летний мальчик вел себя удивительно мужественно. "Ребенок себя очень мужественно вел. Обычно дети истерят, плачут, а он успокаивает свою маму, говорит, что все нормально, проблем нет", — отметил в беседе со СМИ мужчина, который помог мальчику.
На месте происхождения работали следователи и криминалисты. Для установления всех обстоятельств ЧП назначен комплекс экспертиз, включая взрывотехническую, генетическую и дактилоскопическую.