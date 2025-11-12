Иллюстративное фото.
Балтийское море стало "озером НАТО": альянс усиливает противолодочную оборону
НАТО проводит крупные противолодочные учения Merlin в Балтийском море, которые впервые проходят с участием Швеции после её вступления в альянс. По словам командующего подводными силами НАТО контр-адмирала США Брета Граббе, теперь Балтика фактически стала "озером, полным подлодок НАТО".
В манёврах задействованы подлодки Швеции и Германии, корабли и вертолёты Франции, Нидерландов и Германии, а также американский патрульный самолёт. Цель учений — отработка действий против подводных угроз в сложных условиях мелководной и заминированной Балтики.
После вступления в НАТО Швеция перешла от обороны своих берегов к защите всего восточного фланга альянса. Средняя глубина моря — около 60 метров, что делает его идеальной зоной для противолодочной войны, но уязвимой к гибридным угрозам со стороны России.
Сейчас в регионе действует несколько российских подлодок типа Kilo, однако соотношение сил — примерно четыре корабля НАТО на один российский. Это, по словам Граббе, создаёт «мощный фактор сдерживания».