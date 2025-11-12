Подозрительные предложения о работе могут закончиться тюрьмой - задержаны 16 "денежных мулов"
С конца октября в Латвии задержаны 16 "денежных мулов", включая несовершеннолетних, за участие в схемах телефонного мошенничества. Полиция предупреждает: за подобный легкий заработок можно получить реальный срок.
С 27 октября по 9 ноября Государственная полиция по всей Латвии задержала 16 так называемых «денежных мулов» или «денежных курьеров», связанных с телефонным мошенничеством. Эти люди за вознаграждение соглашались забирать у граждан обманным путём выманенные деньги и банковские карты и передавать их другим участникам преступной схемы. Все задержанные — жители Латвии, среди них есть и несовершеннолетние. Полиция предупреждает о серьёзных последствиях и призывает не соглашаться на сомнительные предложения о работе, связанные с получением и передачей посылок!
В одном из зафиксированных случаев пострадавшая в конце октября получила звонок от людей, представившихся сотрудниками Latvenergo, а затем — полицией. Её попросили раскрыть банковские данные и снять наличные со счёта. Женщина сняла 1690 евро и передала их курьеру мошенников. Позже её попросили оформить кредит на 4000 евро. Заподозрив обман, она обратилась в полицию.
В течение трёх дней сотрудники Рижского управления полиции Пардогавы задержали шесть человек, действовавших как «денежные мулы», которые передавали друг другу похищенные средства. Задержанные родились в период с 1990 по 2009 год.
6 ноября сотрудники Рижского восточного управления Государственной полиции совместно с коллегами из Земгальского региона и 3-го бюро управления криминальной полиции задержали ещё одного «денежного мула», 2008 года рождения, в момент, когда он получал деньги от жертвы телефонного мошенничества. Установлено, что этот подросток причастен как минимум к ещё одному аналогичному случаю.
При нём полиция обнаружила похищенные наличные — 7530 евро, которые подозреваемый не успел передать другим участникам преступной группы, а также мобильный телефон, две платёжные карты, принадлежащие другим людям, газовый пистолет и боеприпасы.
Кроме того, за последние недели сотрудники Латгальского регионального управления задержали ещё пятерых курьеров, Земгальского управления — одного, а Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции — ещё троих. Во всех случаях задержанные — граждане Латвии, среди которых есть несовершеннолетние. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, в основном по статьям о мошенничестве, мошенничестве в крупном размере, мошенничестве, совершённом организованной группой, а также по фактам отмывания преступно добытых средств, если это совершено в крупном размере или организованной группой.
Полиция строго предупреждает: борьба с «денежными мулами» продолжается активно, и за такие действия законом предусмотрено несколько лет лишения свободы. Правоохранители призывают жителей не соглашаться на лёгкий заработок, особенно если работа предлагается без официального договора и связана с получением или доставкой посылок. Родителям рекомендуется обращать внимание на то, не получают ли их дети школьного возраста доходы незаконным путём. Если вы или ваши дети уже вовлечены в такие действия, правильнее всего — немедленно обратиться в полицию.