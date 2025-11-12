Подозрительные предложения о работе могут закончиться тюрьмой - задержаны 16 "денежных мулов"

Полиция строго предупреждает: борьба с «денежными мулами» продолжается активно, и за такие действия законом предусмотрено несколько лет лишения свободы. Правоохранители призывают жителей не соглашаться на лёгкий заработок, особенно если работа предлагается без официального договора и связана с получением или доставкой посылок. Родителям рекомендуется обращать внимание на то, не получают ли их дети школьного возраста доходы незаконным путём. Если вы или ваши дети уже вовлечены в такие действия, правильнее всего — немедленно обратиться в полицию.