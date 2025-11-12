Глава МИД Литвы: открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал заявления Минска о переговорах по ситуации на границе дезинформацией, подчеркнув, что Беларусь ведёт гибридную атаку и эскалирует конфликт, угрожая безопасности региона.
После того, как президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился о проведении переговоров с литовскими официальными лицами для нормализации ситуации на границе, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис утверждает, что, говоря о переговорах, минский режим, запрещающий литовским грузовикам пересекать границу, вводит в заблуждение.
По словам главы МИД, граница может быть открыта, когда Беларусь, не контролирующая запуск контрабандистских воздушных шаров в Литву, прекратит нагнетание своих действий «до предела горячих фаз».
«Лукашенко берёт заложников и пытается превратить всю ситуацию в некое разногласие, якобы требующее переговоров. Это дезинформирующая новость для всех. Ведь суть в том, что начата гибридная атака. Как мы разрешим эту ситуацию? Когда Лукашенко перестанет нарушать наше воздушное сообщение, перестанет угрожать НАТО, он угрожает Европейскому союзу, он находится на грани эскалации, вплоть до горячих фаз. Когда он прекратит это делать, мы сможем открыть границы», — заявил Будрис в эфире радио LRT в среду.
«Режим должен контролировать метеозонды, прекратить нарушать наше воздушное сообщение, и у нас больше не будет причин держать пограничные переходы закрытыми. Режим решил пойти на дальнейшую эскалацию и взять в заложники активы наших компаний, наши предприятия, тем самым нагнетая напряжённость. Мы не должны сдаваться и терять фокус», — подчеркнул он.
Министр утверждает, что администрация США также проинформирована о ситуации с Беларусью и «занимается этой темой», и выразил надежду, что этот вопрос будет одним из важнейших в её повестке дня. Правительство приняло решение закрыть границу с Беларусью на пограничном переходе "Мядининкай" на месяц — до 30 ноября, хотя и с некоторыми исключениями.