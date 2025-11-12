Глава МИД Литвы: открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию

«Лукашенко берёт заложников и пытается превратить всю ситуацию в некое разногласие, якобы требующее переговоров. Это дезинформирующая новость для всех. Ведь суть в том, что начата гибридная атака. Как мы разрешим эту ситуацию? Когда Лукашенко перестанет нарушать наше воздушное сообщение, перестанет угрожать НАТО, он угрожает Европейскому союзу, он находится на грани эскалации, вплоть до горячих фаз. Когда он прекратит это делать, мы сможем открыть границы», — заявил Будрис в эфире радио LRT в среду.