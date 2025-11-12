Мост за 15 миллионов открыт: в Салацгриве завершено строительство переправы через Салацу

До 2024 года мост находился в собственности самоуправления, но из-за технического износа государство переняло его в свою собственность, чтобы построить новый мост. Министр сообщения Атис Швинка заявил, что мост имеет важное значение не только для жителей Салацгривы, но и для всего Балтийского региона, что подтверждается значительным софинансированием из фонда военной мобильности.