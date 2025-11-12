Мост за 15 миллионов открыт: в Салацгриве завершено строительство переправы через Салацу
Сегодня в Салацгриве торжественно jnrhsn новый мост через Салацу на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост и обеспечит движение без светофоров. В церемонии примут участие представители власти и строители.
В Салацгриве на Таллиннском шоссе (A1) в среду для движения транспорта открыт новый мост через реку Салаца, сообщили в Latvijas valsts ceļi. Затраты на проект составили 14,972 млн евро без учета налога на добавленную стоимость, из них 7,55 млн евро выделил фонд военной мобильности Инструмента соединения инфраструктуры Европейского союза, а остальную часть - государство. Строительство моста выполняло объединение предприятий NB&Tilts, в которое вошли ООО "Nordes būve" и ООО "Tilts".
До 2024 года мост находился в собственности самоуправления, но из-за технического износа государство переняло его в свою собственность, чтобы построить новый мост. Министр сообщения Атис Швинка заявил, что мост имеет важное значение не только для жителей Салацгривы, но и для всего Балтийского региона, что подтверждается значительным софинансированием из фонда военной мобильности.
Работы в Салацгриве начались в июне этого года с возведения временного моста и изменения организации движения. Затем старый мост был демонтирован, а на его месте построены новые опоры и перекрытие.
Ширина нового моста с четырьмя пролетами из железобетонных балок составляет 14,5 метра, проезжей части - 8 метров, тротуаров по обеим сторонам - 2,5 метра. Над третьей опорой моста имеется 4,5-метровое расширение для смотровых площадок, на мосту установлено энергоэффективное освещение.
Проект моста разработало ООО "Projekts 3" по заказу Лимбажского краевого самоуправления.
Старый мост через Салацу был построен в 1960 году и ни разу капитально не ремонтировался. С 2021 года на мосту было введено реверсное движение.