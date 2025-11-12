Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Серое небо и редкие дожди: прогноз погоды в Латвии на среду
В среду небо над Латвией будет затянуто облаками, лишь в некоторых местах временами ожидаются прояснения, прогнозируют синоптики.
Местами возможны моросящие или кратковременные дожди. В отдельных районах сохранится дымка. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе и на Видземском побережье - умеренный. Температура воздуха поднимется до +5...+10 градусов.
В Риге ожидается пасмурный день, без осадков. При слабом южном ветре воздух прогреется до +7...+8 градусов.