Глава NEPLP негодует: латыши обзывают друг друга "агентами Кремля", пока его настоящие сторонники живут спокойно

Тем не менее, по его словам, ситуация дошла до абсурда — латыши начали обвинять в «работе на Кремль» уже самих латышей. В качестве примера Ивар Аболиньш рассказал, что одна политик заявила: если кто-то не поддерживает избрание Яниса Сиксниса в Совет NEPLP, значит, этот человек находится под влиянием России. «Я сам не поддерживаю Сиксниса, но это не имеет ничего общего с Россией. Это просто моё мнение. То, что всех несогласных автоматически объявляют врагами — абсурд», — подчеркнул Аболиньш.