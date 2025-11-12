Глава NEPLP негодует: латыши обзывают друг друга "агентами Кремля", пока его настоящие сторонники живут спокойно
Председатель NEPLP Ивар Аболиньш выразил тревогу по поводу роста враждебности в латвийском обществе. Он призвал прекратить взаимные обвинения в «работе на Кремль» и не превращать идеологические разногласия в охоту на ведьм.
Председатель Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш выразил обеспокоенность нарастающим уровнем враждебности и взаимных обвинений в латвийском обществе. В эфире передачи “Preses klubs” на TV24 он заявил, что латыши всё чаще начинают делить друг друга на «своих» и «вражеских агентов» из-за политических и идеологических разногласий.
По словам Аболиньша, в публичном пространстве укрепился опасный нарратив: всех, кто не поддерживает Стамбульскую конвенцию, автоматически называют «агентами Кремля». «Мы знаем, что в Латвии действительно есть сторонники Кремля. Мы недавно говорили, что 83% русскоязычных не могут прямо сказать, что они на стороне Украины. Но ведь этих людей мы не называем “агентами Кремля”», — отметил он.
Тем не менее, по его словам, ситуация дошла до абсурда — латыши начали обвинять в «работе на Кремль» уже самих латышей. В качестве примера Ивар Аболиньш рассказал, что одна политик заявила: если кто-то не поддерживает избрание Яниса Сиксниса в Совет NEPLP, значит, этот человек находится под влиянием России. «Я сам не поддерживаю Сиксниса, но это не имеет ничего общего с Россией. Это просто моё мнение. То, что всех несогласных автоматически объявляют врагами — абсурд», — подчеркнул Аболиньш.
Аболиньш добавил, что подобные нападки проявляются не только в спорах вокруг конвенции, но и всякий раз, когда мнения расходятся. «Если это не прекратится, мы заедем в очень глубокий ров», — предупредил он.
Он призвал прекратить взаимные обвинения и ярлыки, которые, по его словам, только играют на руку восточному соседу. «Мы не боремся с настоящими сторонниками Кремля — с теми, кто не способен ответить, кому принадлежит Крым. Вместо этого мы начинаем воевать друг с другом. Это именно то, чего хочет Россия», — сказал он.