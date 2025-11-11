Отец Илона Маска заявил, что хочет получить российское гражданство

На вопрос журналистов, хотел бы он получить российский паспорт, Эррол ответил: «Конечно, почему нет? Хороший вопрос! Даже не ожидал. Да, почему бы и нет — для меня это была бы большая честь». Он также добавил, что планирует убедить своего сына Илона инвестировать в Россию: «Я никому не советую вкладываться в Великобританию. [...] Илон говорил, что никогда не построит гигантский завод в Англии или Франции. Но ради России он мог бы это сделать. Я скажу ему, что это идеальное место для такого завода — если Россия позволит», — заявил Маск.