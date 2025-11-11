Отец Илона Маска заявил, что хочет получить российское гражданство
Отец миллиардера Илона Маска — Эррол Маск, которого Кремль нередко использует в пропагандистских целях, вновь посетил Россию и в интервью агентству TASS признался, что хотел бы получить российское гражданство.
Эррол, приглашённый в октябре 2025 года в казанский IT-парк, заявил: «Я хотел бы быть в команде Владимира Путина. Он время от времени выступает на RT и на международных встречах. И каждый раз, когда я его слушаю, он кажется мне очень уравновешенным человеком. Я хотел бы видеть его в своей команде», — сказал Маск.
На вопрос журналистов, хотел бы он получить российский паспорт, Эррол ответил: «Конечно, почему нет? Хороший вопрос! Даже не ожидал. Да, почему бы и нет — для меня это была бы большая честь». Он также добавил, что планирует убедить своего сына Илона инвестировать в Россию: «Я никому не советую вкладываться в Великобританию. [...] Илон говорил, что никогда не построит гигантский завод в Англии или Франции. Но ради России он мог бы это сделать. Я скажу ему, что это идеальное место для такого завода — если Россия позволит», — заявил Маск.
Обвинения в насилии и дети от приёмной дочери
Эррол Маск неоднократно становился героем скандальных публикаций. Его сын Кимбал Маск в 2024 году в интервью In Depth рассказал, что отец применял к нему и его брату физическое и эмоциональное насилие. «Можно вырастить детей, научить их трудолюбию и ответственности без насилия. Нас в детстве мучили — физически и морально. Это трудно описать. Он часами заставлял нас слушать свои выдумки. И в какой-то момент начинаешь думать: может, он прав…»
«Жизнь с ним убедила нас с братом, что мы никогда не должны к нему возвращаться. Даже когда в бизнесе было плохо, мы знали, что домой дороги нет. Поэтому мы просто продолжали работать», — рассказал Кимбал.
Мать Илона Маска, Майя Маск, в своей книге «Женщина, у которой есть план» также писала, что её бывший муж был физически и эмоционально жесток. Кроме того, у Эррола Маска двое детей от его бывшей приёмной дочери Яны. Они познакомились, когда Эррол женился на её матери Хайде — тогда Яне было всего четыре года.