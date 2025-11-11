ФОТО: у Памятника Свободы торжественно отметили 33-ю годовщину восстановления почетного караула

33 года назад, вместе с восстановлением независимости Латвии, у Памятника Свободы вновь встал почётный караул — как символ свободы, достоинства и независимости. В преддверии 107-й годовщины Латвийской Республики портал Jauns.lv побывал в Штабном батальоне Национальных вооружённых сил, чтобы встретиться с теми, кто ежедневно охраняет Памятник Свободы, и узнать, что для них значит стоять в карауле ради своей страны.