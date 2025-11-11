Рига чествует защитников - 33 года со дня возобновления почетного караула у Памятника Свободы (11.11.25)
ФОТО: у Памятника Свободы торжественно отметили 33-ю годовщину восстановления почетного караула
11 ноября, в День Лачплесиса, в Риге прошли мероприятия, организованные Штабным батальоном Национальных вооружённых сил, в ходе которых жители и гости города почтили память борцов за свободу Латвии и её солдат на площади Свободы и у Рижского замка.
В 12:00 на площади Свободы состоялась торжественная церемония смены почётного караула, приуроченная к 33-й годовщине восстановления караула у Памятника Свободы. С речами к собравшимся обратились высшие должностные лица государства, выразив благодарность за защиту свободы и независимости Латвии.
Во время мероприятия зрители наблюдали специально подготовленные дефиле, которые исполнили как опытные солдаты роты почётного караула Штабного батальона, так и новобранцы, начавшие службу в январе этого года. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр Штабного батальона Национальных вооружённых сил. В завершение мероприятия гости угощались горячим чаем и вспоминали борцов за свободу Латвии, создавая тёплую и объединяющую атмосферу праздника.
33 года назад, вместе с восстановлением независимости Латвии, у Памятника Свободы вновь встал почётный караул — как символ свободы, достоинства и независимости. В преддверии 107-й годовщины Латвийской Республики портал Jauns.lv побывал в Штабном батальоне Национальных вооружённых сил, чтобы встретиться с теми, кто ежедневно охраняет Памятник Свободы, и узнать, что для них значит стоять в карауле ради своей страны.