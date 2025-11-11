Почему Силиня и Ринкевич в этом году не посетят премию Латвийской конфедерации работодателей
Премия Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) — одно из важнейших событий года для бизнеса, однако премьер-министр и президент Латвии не примут в нём участия.
На этой неделе состоится мероприятие LDDK Годовая премия, на котором традиционно отмечаются компании, вкладывающиеся в благополучие сотрудников, устойчивое развитие и социально ответственный бизнес. Однако в этом году ни премьер-министр Эвика Силиня, ни президент Эдгарс Ринкевич не будут присутствовать.
Советник премьер-министра по коммуникациям объяснил: "В день проведения мероприятия запланированы несколько рабочих встреч, и учитывая плотный график, участие в мероприятии LDDK не предусмотрено".
Со стороны президента уточнили, что Ринкевич получил приглашение ещё 4 сентября, а ответ LDDK был предоставлен 22 сентября: "В прошлом году президент посетил 30-летие Латвийской конфедерации работодателей, однако в этом году его рабочий календарь полностью расписан другими обязанностями. Президент благодарит за приглашение и желает успешного проведения мероприятия".
Премия LDDK является одним из ключевых событий года в сфере бизнеса, выделяя социально ответственных и устойчивых работодателей, которые своим примером повышают репутацию предпринимательства в Латвии.
Однако следует отметить, что взаимоотношения между правительством и LDDK этой осенью были напряжёнными. Организация недавно публично выразила недовольство процессом формирования государственного бюджета, указывая на недостаточный социальный диалог.
"В ходе разработки бюджета участие социальных партнёров было формальным. Не предоставлялись рабочие материалы, а меры, включённые в проект бюджета, не обсуждались с социальными партнёрами, — отмечается в заявлении LDDK. — В связи с этим LDDK не может поддерживать такую политику формирования бюджета и сам проект в целом", — подчеркнул президент LDDK Андрис Бите.
Несмотря на напряжённость во взаимодействии правительства и работодателей, мероприятие Годовая премия LDDK обещает стать одним из центральных событий года в деловой среде Латвии.