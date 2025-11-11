Почему Силиня и Ринкевич в этом году не посетят премию Латвийской конфедерации работодателей

"В ходе разработки бюджета участие социальных партнёров было формальным. Не предоставлялись рабочие материалы, а меры, включённые в проект бюджета, не обсуждались с социальными партнёрами, — отмечается в заявлении LDDK. — В связи с этим LDDK не может поддерживать такую политику формирования бюджета и сам проект в целом", — подчеркнул президент LDDK Андрис Бите.