Вместе с ненужными вакцинами от Covid-19 правительство Латвии "утилизовало" 4 млн евро

За пять лет, прошедших с момента появления Covid-19, риски стали меньше и люди расслабились, перестав задумываться о прививках. Однако врачи не считают нормальной ситуацию, когда в госбюджете не предусмотрено средств на повышение охвата вакцинацией - на разъяснительные кампании о новых вакцинах и необходимости прививок, особенно для людей из групп повышенного риска. Формально информацию можно найти на сайтах медицинских учреждений, но, поскольку люди не любят искать и читать официальные материалы, им нужно преподносить сведения максимально просто и наглядно - через визуальные сообщения в СМИ. Важную роль в этом играют и семейные врачи.