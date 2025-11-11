Проблема: программа по выдаче школьникам бесплатного молока и фруктов есть, а вот самих продуктов - почти нет

В фермерском хозяйстве Pīlādži, которое уже много лет поставляет фрукты в школы, урожай в этом году значительно меньше. Если в прошлом году было собрано почти 200 тонн яблок и груш, то в этом - лишь около 50 тонн, а по договору предприятие должно поставлять фрукты примерно в 70 учебных заведений по всей стране. "Часть школ, которые мы обычно обслуживаем, в этот раз снабжают другие - коллеги из кооператива, у которых больше садов и лучше урожай", - рассказал владелец хозяйства Янис Зилверс.