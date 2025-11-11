Меньше экзаменов - меньше стресса: латвийским выпускникам облегчили нагрузку

Для получения сертификата об общем среднем образовании учащиеся средней школы должны были сдавать обязательные экзамены по латышскому языку, иностранному языку, математике и двум углубленным курсам. В этом учебном году впервые будут введены экзамены оптимального уровня по химии, физике и биологии. От этого экзамена будут освобождены ученики, которые уже выполнили контрольную работу по естественно-научному предмету в два предыдущих года или планируют сдавать экзамен на высшем уровне.