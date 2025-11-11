Меньше экзаменов - меньше стресса: латвийским выпускникам облегчили нагрузку
Правительство Латвии сократило количество обязательных экзаменов высшего уровня для выпускников средних школ, чтобы снизить нагрузку. Теперь учащиеся будут сдавать на один экзамен меньше.
Выпускники средних школ в дальнейшем будут сдавать на один обязательный централизованный экзамен высшего уровня меньше, постановило правительство.
Для получения сертификата об общем среднем образовании учащиеся средней школы должны были сдавать обязательные экзамены по латышскому языку, иностранному языку, математике и двум углубленным курсам. В этом учебном году впервые будут введены экзамены оптимального уровня по химии, физике и биологии. От этого экзамена будут освобождены ученики, которые уже выполнили контрольную работу по естественно-научному предмету в два предыдущих года или планируют сдавать экзамен на высшем уровне.
Чтобы снизить нагрузку на учеников и учебные заведения, были приняты поправки, позволяющие сократить количество обязательных экзаменов высшего уровня на один экзамен.
Государственные экзамены для учащихся средних школ начнутся 11 мая 2026 года с экзамена высшего уровня по социальным наукам и завершится 12 июня экзаменом высшего уровня по географии.
Для успешной сдачи централизованных экзаменов учащиеся средних школ должны набрать оценку не менее 20%.