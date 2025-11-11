Рига отменяет пиротехнику: фейерверков на Лиго в столице не будет
В Риге не разрешат использование пиротехники во время популярного праздника - из проекта новых правил убрали исключение для салютов на Лиго.
В Риге всё же не разрешат использование пиротехники в Янов день (Лиго), следует из проекта правил «Об ограничениях по времени использования фейерверков и сценических пиротехнических изделий в Риге», в который внесены изменения.
Изначально планировалось, что новые правила запретят использование пиротехники на открытом воздухе в летний период с 23:00 до 7:00, а в остальное время года — с 22:00 до 7:00. Также предполагалось, что ограничения не будут распространяться на использование пиротехники во время публичных мероприятий, согласованных с муниципалитетом, а также с 7:00 Лиго до 23:00 Янова дня, и в новогоднюю ночь — с 0:00 до 1:00.
После внесённых изменений из проекта убрали исключение для Янова дня. Теперь предлагается, чтобы ограничения не действовали только во время согласованных с самоуправлением публичных мероприятий и в новогоднюю ночь — с 0:00 до 1:00.
Окончательное принятие правил должно состояться на заседании Рижской думы.
Как ранее сообщалось, запрет на использование пиротехники ранее был включён в Правила общественного порядка. Однако с 2024 года, когда вступил в силу Закон об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, прежние Правила общественного порядка утратили силу.