Рига отменяет пиротехнику: фейерверков на Лиго в столице не будет

Изначально планировалось, что новые правила запретят использование пиротехники на открытом воздухе в летний период с 23:00 до 7:00, а в остальное время года — с 22:00 до 7:00. Также предполагалось, что ограничения не будут распространяться на использование пиротехники во время публичных мероприятий, согласованных с муниципалитетом, а также с 7:00 Лиго до 23:00 Янова дня, и в новогоднюю ночь — с 0:00 до 1:00.